/630740/سد-النهضة-ودراما-رمضان-إنفوجراف-تصريحات-الرئيس-بافتتاح-مشروعات-في-قناة-السويس

تصريحات ورسائل واضحة في مجالات مختلفة تحدث عنها الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في قناة السويس.

دراما رمضان وتضحيات الجيش والشرطة كانت ضمن حديث الرئيس، فضلًا عن طمأنة الشعب المصري بشأن ملف سد النهضة، مؤكدًا أنه على المصريين الوثوق في قيادتها، كما تحدث بإعجاب عن دراما رمضان في هذا العام. افتتاح مشروعات بقناة السويس: قناة السويس ستنطلق لتطوير الهيئة بشكل كامل القطاع الخاص مرحب بيه للمشاركة بالمشروعات المدشنة موارد القناة كافية لإتمام مشروعات التطوير أسطول الصيد الجديد يضم 100 مركب تكلفة المركب تصل إلى 20 مليون جنيه والأسطول 2 مليار حديث الرئيس عن دراما رمضان: دراما رمضان تناولت قضايا كثيرة مرت علينا كلنا التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين مكنش واصل تمامًا للناس تضحيات الشهداء والمصابين اللي تلقى النار والرصاص والعبوات الناسفة هم أبناء مصر الرئيس وسد النهضة مجددًا: قلق المصريين بشأن سد النهضة مشروع الحفاظ على حقوقنا المائية أمر لا يمكن تجاوزه مسار التفاوض يحتاج صبر ولا تستعجلوا النتائج ثقوا في الله وفي بلدكم وفي قدرتها

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