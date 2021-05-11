/630741/تسعير-أراضي-الاوقاف-للنفع-العام-تثير-جدل-داخل-خطة-البرلمان-صور

طالبت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنه، طرح الإشكالية بين وزارة الاوقاف وهيئة الأبنية التعليمية، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة الهئية العامة للأبنية التعليمية ووزارة الأوقاف.

أزمة بين هيئة الأبنية التعليمية والأوقاف

وأكد ممثل هئية الأبنية التعليمية، أن هناك أزمة قائمة مع وزارة الأوقاف في تسعير الأراضي، قائلا:” عايزين يحاسبونا علي سعر الأراضي داخل الأحوزة العمرانية، زي خارج الأحوزة العمرانية، و‏توصل لـ ١٠ أضعاف السعر الحقيقي.

وأكد ممثل هيئة الأبنية التعليمية، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة موازنة الهئية العامة للأبنية التعليمية، ووزارة الأوقاف أنه يوجد اماكن بها كثافة سكانية ونطالب بخصم فعلي نظرًا لأنها مشاريع للنفع العام بجانب وجود ٢٦ مدرسة علي اراضي أوقاف نريد إعادة بنائها.

ممثل الأوقاف: هيئة الأوقاف يتم تسعيرها من الخدمات الحكومية

فيما أكد ممثل وزارة الاوقاف، أن جميع أراضي هيئة الأوقاف يتم تسعيرها من خلال الخدمات الحكومية والشهر العقاري وهئية المساحة وهم المنوط بهم التقييم، وليس الأوقاف، مشيرًا إلى أنه يعطي خصم على النفع العام ولكن التسعير ليس لنا دخل فيه.

فيما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أزمه تسعير أراضي الاوقاف فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية بعمل محضر اجتماع عاجل بين رئيس هيئة الأوقاف ورئيس هيئة الأبنية التعليمية في اجتماع لإنهاء وعرض اشكاليات الهيئتين.