- 1/3
- 2/3
- 3/3
/630741/تسعير-أراضي-الاوقاف-للنفع-العام-تثير-جدل-داخل-خطة-البرلمان-صور
طالبت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنه، طرح الإشكالية بين وزارة الاوقاف وهيئة الأبنية التعليمية، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة الهئية العامة للأبنية التعليمية ووزارة الأوقاف.
أزمة بين هيئة الأبنية التعليمية والأوقاف
وأكد ممثل هئية الأبنية التعليمية، أن هناك أزمة قائمة مع وزارة الأوقاف في تسعير الأراضي، قائلا:” عايزين يحاسبونا علي سعر الأراضي داخل الأحوزة العمرانية، زي خارج الأحوزة العمرانية، وتوصل لـ ١٠ أضعاف السعر الحقيقي.
وأكد ممثل هيئة الأبنية التعليمية، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة موازنة الهئية العامة للأبنية التعليمية، ووزارة الأوقاف أنه يوجد اماكن بها كثافة سكانية ونطالب بخصم فعلي نظرًا لأنها مشاريع للنفع العام بجانب وجود ٢٦ مدرسة علي اراضي أوقاف نريد إعادة بنائها.
ممثل الأوقاف: هيئة الأوقاف يتم تسعيرها من الخدمات الحكومية
فيما أكد ممثل وزارة الاوقاف، أن جميع أراضي هيئة الأوقاف يتم تسعيرها من خلال الخدمات الحكومية والشهر العقاري وهئية المساحة وهم المنوط بهم التقييم، وليس الأوقاف، مشيرًا إلى أنه يعطي خصم على النفع العام ولكن التسعير ليس لنا دخل فيه.
فيما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أزمه تسعير أراضي الاوقاف فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية بعمل محضر اجتماع عاجل بين رئيس هيئة الأوقاف ورئيس هيئة الأبنية التعليمية في اجتماع لإنهاء وعرض اشكاليات الهيئتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسعير أراضي الاوقاف للنفع العام تثير جدل داخل خطة البرلمان "صور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.