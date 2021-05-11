/630742/أيمن-يونس-شيكابالا-أخطأ-في-مباراة-الأهلي-وتعرضت-للعنصرية-في-الزمالك

أكد أيمن يونس لاعب الزمالك السابق أن شيكابالا لاعب وقائد الفريق أخطأ كثيرا بعد تصرفه في مباراة الأهلي والتي أنتهت نتيجتها بالتعادل السلبي بين الفريقين في إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز .

وقال يونس في تصريحات إذاعية : " في أخر فترة داخل الزمالك تعرضت للتنمر وحاوطاتني المشاكل و الأزمات حينها ، لكن مافعله شيكابالا في مواجهة الأمس أمام الأهلي هو أمر خاطئ للغاية ".

وتابع يونس : " لابد أن يكون هناك ضوابط حاكمة للمتواجدين في المباريات ، ومن المفترض أنهم معروفين لأن الأعداد محدودة، ولابد من وضع لوائح تحمينا وتحمي لاعبينا في الملعب، وما الصعوبة في مراقبة 25 فردا ، في العالم أجمع أي فرد يقوم بفعل عنصري لابد أن تتم معاقبته".

أيمن يونس يعلق على مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري

وواصل أيمن يونس: " النجم هو نجم بتصرفاته و أفعاله وهدوءه ، وما فعله شيكابالا خاطئ لانه من المفترض عدم النزل لتلك المستوى مع الجماهير ، وعلى جمهور الأبيض أن يكون واقعي أكثر من ذلك ".

أضاف: من غير المعقول النظر على تاريخ كرة القدم بدون الأهلي و الزمالك ، لنننظر للقاء الأمس سنعلم الجميع أن التاريخ المصري لكرة القدم يتلخص في القطبين ، لكن هناك بعض المنتفعين والحاقدين يريدون تشويه تلك الصورة العظيمة".

واختتم: " التاريخ معروف أنه أهلي و الزمالك والعكس ولا يتسطيع احد أن يتحدث عن الأخر دون إحترام وانضباط لأن هذا هو الحق ، لكن مواقع السوشيال ميديا روادها لديهم أمراض نفسية ولا يدركون حجم الإهانة والتطاول".

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما