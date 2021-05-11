في القاهرة والجيزة 5:28.. موعد صلاة العيد في محافظات مصر

/630744/في-القاهرة-والجيزة-528-موعد-صلاة-العيد-في-محافظات-مصر

يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء، الموافق 29 من رمضان 1442 هجريا وهو يوم الرؤية. وفلكيا غرة شهر شوال تكون يوم الخميس 13 مايو، عيد الفطر المبارك، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

تنبيهات الأوقاف بشأن صلاة العيد:

فيما جددت وزارة الأوقاف، تنبهاتها على إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها الجمعة فقط. وأكدت الأوقاف أنه لا مجال لإقامة صلاة العيد في أية ساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المجتمع كله، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ومدة الخطبة عن 10 دقائق.

وأعلنت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة العيد كما يلى:

صلاة العيد في المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاة علامات التباعد الاجتماعي. عدم فتح دورات المياه، فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات مصر وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:

القاهرة 5:28 الجيزة 5:28 الإسكندرية 5:31 بورسعيد 5:21 السويس 5:23 العريش 5:16 الطور 5:22 سانت كاترين 5:20 طابا 5:14 شرم الشيخ 5:20 دمنهور 5:29 طنطا 5:27 المنصورة 5:25 الزقازيق 5:26 بنها 5:27 شبين الكوم 5:28 كفر الشيخ 5:27 الفيوم 5:31 بنى سويف 5:30 المنيا 5:33 أسيوط 5:33 سوهاج 5:32 قنا 5:29 أسوان 5:32 أبو سمبل 5:40 مرسى مطروح 5:41 الغردقة 5:23 الخارجة 5:40 الإسماعيلية 5:22 دمياط 5:23 السلوم 5:49 نويبع 5:16 حلايب 5:20 شلاتين 5:22