/630745/الزمالك-يسخر-من-الشناوي-بعد-هدف-ساسي-في-الأهلي-فيديو

نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" تويتة جديدة يوضح فيها طريقة هدف فرجاني ساسي في مرمى الأهلي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز .

وعلق الحساب الرسمي للزمالك على فيديو يظهر هدف فرجاني ساسي مع تعليقات ساخرة من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حسب ماجاء بالفيديو ، الأمر الذي اثار غضب جماهير القلعةة الحمراء عبر منصات التواصل الإجتماعي عقب دقائق من نشر الفيديو .

وكتب الحساب الرسمي للزمالك على الفيديو الخاص بهدف التونسي في الأهلي : " نتمني ان تكونوا قد استمتعتم بنوم هادئ بعد اللمسة السحرية التي خرجت من قدم لاعبنا فرجاني ساسي ".

الأهلي و الزمالك في وصلة “تحفيل”

الجدير بالذكر أن فرجاني ساسي لاعب الزمالك نشر صورة من لقاء الأهلي وبها صورة لحسين الشحات لاعب المارد الأحمر ساقطا على الأرض معلقا التونسي : " فرجاني ساسي عبر فيسبوك "حين تأتي أمام رقم 13، عليك أن تكون مستعدا".

وتابعت الصفحة الرسمية للزمالك عبر الفيس بوك وقامت بنشر ذات الصورة بتعليق : " شرح هذا ؟ " ، الأمر الذي أثار غضب القلعة الحمراء قبل أن يرد الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر الفيس بوك بصورة يظهر فيها فرجاني ساسي ساقطا على أرض الملعب أمام حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة لاعبا الفريق الأحمربتعليق ساخر : " طاب مساؤكم ".

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.