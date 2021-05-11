/630747/إيقاف-شيكابالا-بسبب-واقعة-حذاء-مباراة-الأهلي-وتغريم-موسيماني

أصدرت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم قرارتها النهائية بشأن العقوبات الموقعة على أعضاء ولاعبي القطبين بعد أحداث مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري المصري الممتاز .

وقررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري القدم ايقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي وذلك بعد أن رفع اللاعب حذائه أمام جمهور النادي الأهلي .

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على الجهاز الفني لنادي الزمالك بسبب نزوله وكذلك بعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و 50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني.

لجنة المسابقات توقف شيكابالا مباراتين

وتابعت اللجنة قرارتها بتغريم النادي الأهلي غرامة مالية قدرها ا 50 ألف جنيه بسبب نزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف التقدم الذي أحرزه صلاح محسن ، و 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني، بالإضافة لـ 50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة.

كما تقرر توقيع عقوبة مالية قدرها 20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بعد ماصدر منه خلال المئتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما