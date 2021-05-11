فيديو- أرض الصالحين.. رحلة «سيدى أحمد البدوى»

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الإثنين، عن سيدى أحمد البدوى.





وأوضح على جمعة، أن أحمد البدوى رضى الله عنه هو أحمد بن على بن يحيى البدوى الحسينى، وينتهى نسبه من جهة أبيه إلى الحسين بن على بن أبى طالب، وولد بمدينة فاس المغربية فى عام 596 هجرية.

وأشار مفتى الجمهورية السابق إلى أنه لما بلغ أحمد البدوى 7 سنوات هاجر إلى مكة مع عائلته واستغرقت الرحلة 4 سنوات، منهم 3 سنوات أقاموها بمصر، وعندما بلغ 38 عاما من عمره سافر إلى العراق مع شقيقه الأكبر، ورجع بعد عام واحد إلى مكة، ثم قرر فى نفس عام رجوعه الهجرة إلى مصر، وتحديدا إلى مدينة طنطا لتكون موطن انتشار طريقته.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن أحمد البدوى اتخذ من جبل أبى قبيس خلال زيارته إلى مكة المكرمة خلوة لعبادته ومناجاة ربه وخرج من خلوته مرتحلا إلى العراق عام633 هـ لزيارة مقامى الإمامين الرفاعى والجيلانى رضى الله عنهما ثم عاد إلى مكة سنة 635 ثم انتقل إلى طنطا فى مصر واستقبله أهلها بالحب والترحاب، ولما وصل إلى طنطا دخل إلى دار شيخ البلد فصعد إلى سطح غرفته، وأقام فوق السطح نحو 12 سنة، لذا كان الناس يلقبونه بسيدى أحمد السطوحى.، كما أطلقوا عليه لقب "شيخ العرب" و"الزاهد".



ولفت رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى أن أحمد البدوى عاصر من الحكام الملك الكامل والعادل والصالح أيوب وشجرة الدر والمعز أيبك والمنصور وقطز والظاهر بييبرس، وكان الظاهر بيبرس يحبه ويزوره، وقد حضر سيدى أحمد البدوى معركة المنصورة التى انتهت بهزيمة الصليبيين وقد ظهرت له كرامات شهيرة بإتيانه بالأسرى فى قيودهم، فتغنت مصر كلها بذلك وصار تراثا للشعب المصرى وهى المقولة الشهيرة "الله الله يا بدوى جاب الأسرى".

وقال على جمعة أن أحمد البدوى توفى 675 هـجرية بمدينة طنطا، عن عمر يناهز 79 عاما، وخلفه من بعده تلميذه عبد العال، وبنى مسجده، وكان فى البداية على شكل خلوة كبيرة بجوار القبر، ثم تحولت إلى زاوية للمريدين.

ثم بنى لها على بك الكبير المسجد والقباب والمقصورة النحاسية حول الضريح، وأوقف لها الأوقاف للإنفاق على المسجد خلال انفصاله عن الدولة العثمانية وقت حكمه مصر، حتى أصبح أكبر مساجد طنطا، وفى عهد الرئيس السابق محمد أنور السادات، أدخلت توسعات جديدة على مسجد البدوى عام 1975، وآخر أعمال الترميم به كانت عام 2005.