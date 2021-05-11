مصر تستعرض تجربتها فى الحد من مخاطر الزلازل باجتماع مبادرة الحزام والطريق

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول استضافة المعهد اجتماع مبادرة الحزام والطريق للحد من المخاطر عبر المنصة الافتراضية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للزلازل الصينية بمشاركة أعضاء المبادرة (كوريا الجنوبية - منغوليا- ارمينيا – إثيوبيا- الجزائر - فرنسا - المفوضية الآسيوية للزلازل – والمفوضية الإفريقية للزلازل).





تناول الاجتماع الأنشطة البحثية التى تقوم بها الدول الأعضاء فى فعاليات المبادرة بشأن الحد من مخاطر الزلازل وموجات المد البحرى (تسونامى)، وقد عرضت مصر تجربتها بعد إنشاء الشبكة القومية للزلازل، وكذلك إنشاء خريطة السيزموتكتونيك لإفريقيا، وأيضًا خريطة مخاطر موجات التسونامى للسواحل الإفريقية وطاقة حرارة باطن الأرض والتى لها تأثير مباشر على الحركات الجيوديناميكية.

كما استعرضت الصين جزءا من تجربتها والتعاون الدولى التى تقوم به مع بعض الدول مثل منغوليا، وأرمينيا والدعم الفنى الذى تقدمه لتلك الدول، بينما قام ممثل المفوضية الإفريقية للزلازل بعرض التجربة الإفريقية للحد من المخاطر ومدى تأثرها بجائحة كورونا، وقام ممثل إثيوبيا بعرض بعض الأنشطة البحثية فى هذا المجال والمرتبطة بأخدود شرق إفريقيا.

وأسفر الاجتماع عن التوجيه بضرورة بذل المزيد من التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف؛ للحد من مخاطر الزلازل ومواجهة تأثيرها حيث إنها تعد ظاهرة عابرة للحدود وغير مرتبطة بحدود سياسية.

جدير بالذكر أن الاجتماع الأول للمبادرة كان قد استضافته الصين خلال يونيو 2019، وكان مقررا انعقاد الاجتماع الثانى فى شرم الشيخ خلال شهر أغسطس 2020، لكن بسبب الظروف التى يمر بها العالم من اجتياح جائحة كورونا، فقد تم تأجيل الاجتماع لحين تحسن الظروف، وقد تم إقرار هذا الاجتماع عبر المنصة الافتراضية للتحضير للاجتماع الرسمى والمتوقع انعقاده خلال شهر أكتوبر 2021 في القاهرة.