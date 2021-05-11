تناول الاجتماع الأنشطة البحثية التى تقوم بها الدول الأعضاء فى فعاليات المبادرة بشأن الحد من مخاطر الزلازل وموجات المد البحرى (تسونامى)، وقد عرضت مصر تجربتها بعد إنشاء الشبكة القومية للزلازل، وكذلك إنشاء خريطة السيزموتكتونيك لإفريقيا، وأيضًا خريطة مخاطر موجات التسونامى للسواحل الإفريقية وطاقة حرارة باطن الأرض والتى لها تأثير مباشر على الحركات الجيوديناميكية.
كما استعرضت الصين جزءا من تجربتها والتعاون الدولى التى تقوم به مع بعض الدول مثل منغوليا، وأرمينيا والدعم الفنى الذى تقدمه لتلك الدول، بينما قام ممثل المفوضية الإفريقية للزلازل بعرض التجربة الإفريقية للحد من المخاطر ومدى تأثرها بجائحة كورونا، وقام ممثل إثيوبيا بعرض بعض الأنشطة البحثية فى هذا المجال والمرتبطة بأخدود شرق إفريقيا.
وأسفر الاجتماع عن التوجيه بضرورة بذل المزيد من التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف؛ للحد من مخاطر الزلازل ومواجهة تأثيرها حيث إنها تعد ظاهرة عابرة للحدود وغير مرتبطة بحدود سياسية.
جدير بالذكر أن الاجتماع الأول للمبادرة كان قد استضافته الصين خلال يونيو 2019، وكان مقررا انعقاد الاجتماع الثانى فى شرم الشيخ خلال شهر أغسطس 2020، لكن بسبب الظروف التى يمر بها العالم من اجتياح جائحة كورونا، فقد تم تأجيل الاجتماع لحين تحسن الظروف، وقد تم إقرار هذا الاجتماع عبر المنصة الافتراضية للتحضير للاجتماع الرسمى والمتوقع انعقاده خلال شهر أكتوبر 2021 في القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تستعرض تجربتها فى الحد من مخاطر الزلازل باجتماع مبادرة الحزام والطريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.