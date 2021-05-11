لمدها بأحدث الشاشات التفاعلية.. التعليم توقع بروتوكولا مع العربية للتصنيع

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول للتعاون لتلبية احتياجات الوزارة بأحدث أنواع الشاشات التفاعلية، بالإضافة إلى جميع مجالات التنمية المختلفة.





وأكد الدكتور طارق شوقى، أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى جميع مجالات تحديث وتطوير العملية التعليمية ومنظومات التحول الرقمى بجميع المنشأت التعليمية، معربا عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه العربية للتصنيع من قدرات تصنيعية متطورة تمكنها من تقديم منتجات تمتاز بالجودة والدقة مع مراعاة الالتزام فى مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات الوزارة من الشاشات التفاعلية وجهاز تقييم المعلم وتجهيزات الفصول الذكية، مشيدا بالقدرات التكنولوجية المتطورة بمنتجات العربية للتصنيع من الشاشات التفاعلية "بروميثيان"، والتى تعد الأفضل وتفى بجميع متطلبات تطوير وتحديث العملية التعليمية وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع رئيس العربية للتصنيع على البدء فورا فى توريد احتياجات المنشآت التعليمية من الشاشات التفاعلية والفصول الذكية والأنظمة الرقمية المُتطورة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الوزارة َمن منتجات الهيئة العربية للتصنيع المتعددة فى جميع مجالات التنمية المختلفة.

من جانبه، أكد الفريق التراس، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوطين تكنولوجيا التحول الرقمى باعتبارها صناعة استراتيجية هامة، وذلك بإنتاج الشاشات التفاعلية بالهيئة العربية للتصنيع بأحدث خطوط الإنتاج بمصنع الإلكترونيات من خلال التعاون مع كلا من شركة بروميثيان الإنجليزية "Promethean" إحدى شركات نت دراجون العالمية، والتى تحتل المركز الأول عالميا فى تكنولوجيا الشاشات التفاعلية وشركة إس آى فيجن المصرية "Si-Vision Technologies" والتى قامت بتطوير جيل جديد من الأجهزة المدمجة بالشاشات التفاعلية لزيادة الإمكانيات والمواصفات الفنية، وأيضا دمج برنامج زووم بالشاشة بالترخيص من شركة زووم العالمية "Zoom" وبذلك تتحول الشاشة التفاعلية إلى ما يسمى بالفصل الذكى "Smart-Class-In-a-Box" وكذلك تسهيل عملية بناء شبكات البنية التحتية فى المدارس فى وقت قياسى.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تلبية جميع احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الشاشات التفاعلية لمواكبة التطوير الجارى لضمان جودة التعليم، بالإضافة إلى التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا أن العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز وتطوير العملية التعليمية بأحدث التقنيات والتطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية المُتطورة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تجهيزات الفصول الذكية وأجهزة تقييم المعلم والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وشاشات الليد، مشيرا إلى تعزيز منظومات التحول الرقمى والميكنة من خلال المنصة الإلكترونية ومنظومة التعليم الإلكترونى والمنظومة المالية والإدارية.

وأوضح أن هناك مجالات أخرى للتعاون ومنها محطات الطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة والأنظمة الذكية الموفرة للمياه، وأنظمة كاميرات المراقبة والأجهزة الرياضية وتجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية والدرجات والأجهزة والمستلزمات الطبية ومعدات البيئة وسيارات الإسعاف والإطفاء، لافتا إلى المجالات التى تخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالوزارة ومختلف أنواع تجهيزات المعامل العلمية والهندسية وقاعات التدريس.

وفى سياق متصل، أكد التراس، أن مجالات التعاون تتم من خلال استغلال الامكانيات التصنيعية المتميزة بالعربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية، مشيرا إلى خدمة ما بعد البيع والتى تمثل مسؤولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بجميع مشروعاتها.