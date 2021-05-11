تعليق الصلوات.. 6 قرارات مهمة لكنيسة القديسين فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وافق الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على عدة قرارات هامة تتعلق كنيسة القديسين "مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء" بمنطقة سيدى بشر، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".





وأوضح بيان صادر عن كنيسة القديسين تشمل القرارات مايلى: - تقرر بإجماع آراء كهنة الكنيسة تعليق جميع الصلوات بدءا من اليوم وحتى نهاية مايو الجارى، على أن يتم تقييم الموقف فى نهاية المدة المحددة. - تصلى الكنيسة قداس واحد يوم الأحد من كل أسبوع بحضور آباء ومعلم فقط. - يسـتمر طـقـس المعموديـة بواقـع معموديـة واحـدة فـقـط يوم الأحد وعلى أن يجري الترتيب مسبقا مع مكتب الخدمة. - صلوات الإكليل تصـلـى بحـضـور كـاهـن واحـد و40 فـرد علـى الأكثر مع مراعاة التباعد وارتداء الكمامة بكامل الالتزام بدون استثناء. - تصلى صلـوات الجـنـاز بحـضـور كـاهـن واحـد ويقتصـر الحـضـور علي أهل المنتقل فقط. - تعتذر الكنيسـة عـن اسـتقبال أى رحـلات خـلال الفترة الحالية دون أى استثناءات.

ووفقا للبيان تأتى تلك القرارات نظرا للوضع الصحى والوبائى الصعب وتزايد الإصابات بصورة مفزعة، فضلا عن عـدم التزام البعض بالإجـراءات الاحترازية وحضور الصلوات رغم إصابتهم أو ظهور أعراض مرضية عليهم.

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