السيسى عن سد النهضة: ”التفاوض يحتاج صبر وتأنى ولا تستعجلوا النتائج”

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مفاوضات سد النهضة، قائلا: "هقول حاجة واحدة للمصريين.. اقلقوا ده طبيعى.. مسار التفاوض يحتاج صبر وتأنى ولا تستعجلوا النتائج.. ثقوا فى الله وفى بلدكم وفى قدرتها". جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى، على هامش افتتاح عدد من مشروعات التطوير فى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

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