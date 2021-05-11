القبض على أدمن صفحة "شاومنج 2021" بكفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمينة القبض على أدمن صفحة شاومنج ، بعد ورود بلاغا من طالبة ، مقيمة بالبحيرة بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مجموعة تسمى "شاموينج 2021" على أحد مواقع التواصل الإجتماعى وقيامه بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على توفير أسئلة إمتحانات بعض الكليات والثانوية العامة، ومن بينها الكلية محل دراستها، الأمر الذى دفعها للتواصل معه وتحويل مبلغ مالى له، إلا نها فوجئت بتعرضها للنصب وقيامه بالإستيلاء على البريد الإلكترونى الخاص بها وإبتزازها مادياً مقابل عدم نشر محتوياته.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه طالب، مقيم بكفرالشيخ، وتم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود دلائل على إرتكابه الواقعة.

كما تبين قيامه بإدارة عدد من المجموعات لذات السبب وإرتكابه العديد من الوقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.