/630746/المركز-العربي--يطالب-بإجراءات-عاجلة-لحماية-الشعب-الفلسطيني-من-الانتهاكات-الإسرائيلية

الانتهاكات الاسرئيلية فى القدس

ولفت المركز العربي الاوروبي، في بيان له إلي ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية التي شملت الإستيلاءعلي منازل الفلسطينين وتهجيرهم ومصادرة أراضيهم و الاعتداء علي المصليين في القدس بالاضافة الى شن حملات إعتقالات عشوائية لعدد كبير من الشباب الفلسطيني وهو ما يعتبر إنتهاكا صريحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وطالب المركز العربي الأوروبي المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية.

اقرأ ايضا:عودة الرقابة على يد فرسان التنسيقية.. أدوات برلمانية في خدمة الوطن والمواطن

أعرب البرلمان العربي عن إدانته لما قامت به السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين،فضلا عن اقتحام منازل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وتهجير سكانها قسرًا، معربًا عن رفضه القاطع لاستمرار ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعد انتهاكًا صارخًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

كما حذر البرلمان العربي من التصعيد الذي يدفع بتقييد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً السلطات الإسرائيلية بالكف الفوري عن الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين ووقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، داعياً المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف التصعيد والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة وفي القدس المحتلة.

واعلن البرلمان العربي برئاسة عبد الرحمن العسومي، وقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للأزمة الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.