/630748/هشام-الحصري-أراضي-الأوقاف--تصب-فى-المصلحة-العامة-ويوجد-مغالاة-فى-تقديرالأسعار

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب،أنه تقدم لهيئة الابنية التعليمية بطلب، بشأن استبدال فدان و3 قراريط خاصة به تخضع للأوقاف، وتقع فى نطاق وقف فاطمة على أبو اسماعيل ،مركز أجا، محافظة الدقهلية، لإنشاء مدرسة تجريبية للغات ،مشيرا إلى وجود عجز بالمدارس وزيادة فى كثافة الطلاب بالفصول.

مشاكل ارض الاوقاف

ولفت النائب هشام الحصري، إلى أن هذه الارض تقع ضمن نطاق مساحة زراعية مازالت مزروعة حتي الآن ، مشيرا إلى أن الاوقاف قدرت المتر به 2000 جنية، حيث بلغ سعر القيراط 350 ألف جنية فى مساحة ارض مازالت مزروعة حتي الآن، وتقع خارج الكتلة السكانية وتبعد عن القرية مساحة كبيرة، مما يؤكد المغالاة فى تقدير الاسعار.

سعر الاراضي فى الاوقاف

وأشار النائب هشام الحصري إلى الانتهاء من كل الاجراءات المتعلقة بهذه الآرض، مشيرا إلى شراء اراضي من الاصلاح الزراعي، وتقع داخل الكتلة السكنية بلغ المتر فيها 280 جنيه فى أرض الاوقاف، من قبل نفس الجهة المقدرة للسعر فى نفس البلد ،مؤكدا ان اعمال الوقف كانت تقام بهدف اعمال الخير والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال هشام لحصري إذا كان البيع للمواطن أنه يمكن البيع بسعر معين ، ولكن هذه المشروعات تصب فى المصلحة العامة وتساعد فى التخفبف عن المواطنين.وتقليل الكثافة السكانية فى الفصول .

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل، والابنية التعليمية للسنة المالية 2021/2022.

وقال حسام فؤاد المدير التنفيذي الهئية العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القانون رقم 100 لسنة 2018 الصادر بشأن تطبيق نظام التآمين الصحي الشامل، فصل تقديم الخدمة وإدارتها وتمويلها عن اعتماد المنشآت ومن يقدم الخدمة فيها،وذلك من خلال ثلاث هيئات مستقلة وهي:هيئةالتأمين الصحي الشامل وتتبع رئاسة الوزراء، وهيئة الراعية الصحية وتتبع وزارة الصحة، وهيئة الاعتمادوالرقابة الصحية وتتبع رئاسة الجمهورية، لافتا إلى ان تولي وزير المالية رئاسة مجلس الادارة لا تعني بالفعل أنها تتبعها، بل الت{مين الصحي الشامل هيئة مستقل تتبع مجلس الوزراء