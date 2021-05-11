/630749/تكلفة-أسطول-الصيد-2-مليار-أرقام-جديدة-في-افتتاح-الرئيس-لمشاريع-قناة-السويس

تصريحات وأرقام جديدة تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال افتتاحه مشاريع جديدة اليوم الثلاثاء في هيئة قناة السويس بحضور الفريق مهاب مميش وأسامة ربيع رئيس الهيئة.

دعوة للقطاع الخاص

فيما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا.

وقال: "القطاع الخاص مرحب بيه وجزء أصيل من الوطن فى المشاركة بالمشروعات اللى احنا بنعملها".

تكلفة المركب تصل إلى 20 مليون

وأضاف أن أسطول الصيد الجديد والذى يضم 100 مركب هو نواة لاسطول صيد يخرج للمياه الدولية، منوها بأن تكلفة المركب تصل إلى 20 مليون جنيه أى أن تكلفة المشروع تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأشار الرئيس إلى أن طاقم المركب الواحد يصل من 8 إلى 14 شخصا، فضلا عن أن المركب مجهزة بأن تعمل فى المياه الإقليمية والدولية وبها رادار وأجهزة اتصال ومصنع ثلج ومحطة تحلية مياه صغيرة.

وأردف: "أحنا خلصنا مشوار كبير في الموضوع ده ومستعدين تبقوا موجودين في شركة لإدارة هذا الأمر بشكل أو بآخر بالتعاون مع الجهات المعنية بقول كده ليه؟ لأننا بنحاول نحسن من طرق الصيد بتعاتنا التى تعتمد على مراكب صغيرة وفرص قليلة قياسا بالجديدة.. بقول قطعنا الشوط الكبير وممكن تقول المركب غالية، لكن مقارنة بمثيلتها المصنعة في دول أجنبية أرخص بكتير.. إحنا لما نيجي نعمل حاجة بنعملها لتحقيق المواصفات المطلوبة".

خطط حول مجرى السفينة العالقة في قناة السويس

فيما اقترح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع على الرئيس المصري خططا لتوسيع وتعميق القطاع الجنوبي من القناة الذي علقت فيه سفينة الحاويات في مارس الماضي.

24 شهرًا لتوسعة وتغيير الأعماق

وأضاف ربيع، أنه سيتم توسعة وتغيير الأعماق لتحسين الملاحة وتفادي ما حدث بحادث السفينة الجانحة، لافتا إلى تنفيذه خلال 24 شهرا.

دعم للهيئة بلا حدود

بينما قال ربيع، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بلا حدود، وكانت رعايتكم وحرصكم على متابعة كافة المستجدات ذات الصلة بأعمال التطوير والتحديث التي تشهدها الهيئة دافعا قويا لتحقيق كافة الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.

حمولات صافية بلغت 102 مليون طن

وسياسات أسفرت أيضا عن تحقيق قناة السويس ارتفاعا في عائداتها خلال شهر أبريل الماضي، وحققت خلال 2020 ألفا و731 سفينة، وخلال عام 2021 حققت ألفا و814 سفينة، بزيادة قدرها 4.8%.

وحمولات صافية بلغت 102 مليون طن في عام 2020، و110 ملايين طن في عام 2021 بزيادة قدرها 8%.

وعائد بالدولار 476 مليون دولار في عام 2020، و551 مليون دولار في عام 2021 بزيادة قدرها 15.8%.

استراتيجية هيئة قناة السويس لعام 2023

وأوضح أن استراتيجية هيئة قناة السويس لعام 2023 تشتمل على عدة محاور هي تطوير المجري الملاحي، تطوير الأسطول البحري، التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وقال"بدأنا بتطوير 10 جراجات بحرية في القناة الأصلية والجديدة مخصصة لانتظار السفن في حالات الطواريء بما لا يعيق حركة الملاحة، بالإضافة إلى إنشاء 37 قيسون لرباط السفن بمنطقة البحيرات المرة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة البحرية لكافة السفن العابرة بقناة السويس، فضلا عن تنفيذ أعمال التكريك بغرض أداء الصيانة الدورية لكامل المجرى الملاحي، حفاظا على مستوى الأعماق بالقناة من عمليات الإطماء الناتجة عن حركة السفن".