/630750/عمرو-فهمي-يهنئ-المصريين بعيد-الفطر-المبارك-ويطالبهم-بالإلتزام-بالإجراءات-الاحترازية

هنأ النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، شعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

النائب عمرو فهمي يحذر المواطنين

وحذر فهمي في بيان له اليوم، المواطنين بالابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة خلال أيام العيد وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير والتسبب في زيادة عدد الإصابات وخاصة أن الموجه الثالثة سريعة الانتشار، موضحا أن الشعب المصري عليه دور كبير للخروج من أزمة فيروس كورونا، وعليه الإلتزام بكافة القرارات التي أقرتها الدولة بخصوص الجائحة.

تطبيق الإجراءات الإحترازية

وشدد عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة وذلك لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، مطالبا الأجهزة التنفيذية بتطبيق قرارات الحكومة بشأن المواعيد والإغلاق بشكل حازم حتى نحد من انتشار الوباء.

وعقد السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اجتماعاً افتراضياً بالفيديو كونفرانس مع السيد/ وانغ يانغ رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسي للشعب الصيني.‏

رئيس الشيوخ: حرص الدولة المصرية والصينية لتحقيق الصالح لشعوبهم

حيث اشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعمق العلاقات المصرية الصينية وحرص القيادة السياسية في البلدين الصديقين على دعم وتطوير تلك العلاقة لتحقيق صالح الشعبين الصديقين، متوجهاً بالتهنئة لجمهورية الصين قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة مرور مائة عام على انشاء الحزب الشيوعي الصيني وكذلك مرور خمسة وستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية

واشاد رئيس مجلس الشيوخ بنجاح الصين في السيطرة على جائحة كورونا معرباً عن أمله في أن يكون ذلك مؤشراً رائعأ ليس للصين وحدها وانما للعالم كله لتجاوز هذه الجائحة .

واكد رئيس الشيوخ ان الصين شريك استراتيجي لمصر وبينهما الكثير من التوافق حول مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية مشدداً على تطلعه لتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين للوصول إلى أرقى مستوى ممكن لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما