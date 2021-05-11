/630751/عبد-المنعم-الجمل-يطالب-بموقف-عربي-موحد-ضد-الانتهاكات-بالقدس

انتقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الصمت الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة ضد الشعب الفلسطيني.

وتسائل عبد المنعم الجمل: أين مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بشأن ما يحدث من ضياع لحقوق الشعب الفلسطيني بالمخالفة لكل الأعراف والتقاليد الدولية؟.

الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس المحتلة

وأكد الجمل، أن ما يحدث من تهجير للأهالي في حي الشيخ جراح "جريمة تطهير عرقي"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد في مواجهة عجرفة الكيان الصهيوني..

وأشار رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن بيانات الشجب والتنديد والإدانة لم تعد تجدي نفعا، مشددا على أهمية أن يكون هناك موقف قوي من أبناء الوطن العربي لوقف تلك الانتهاكات وللحفاظ على حرمة المسجد الأقصى.

ودعا عبد المنعم الجمل، المنظمات العمالية في جميع أرجاء العالم بالتضامن والمساندة للقضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وفقا لمحددات الشرعية الدولية، والتأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين.