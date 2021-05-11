/630752/سبب-تغريم-موسيماني-بعد-مباراة-الزمالك-في-القمة-122

قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 20ألف جنيه على بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بسبب مابدر منه خلال المئتمر الصحفي الخاص بلقاء القمة 122 بين قطبي الكرة المصرية والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وقال بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء خلال المؤتمر الصحفي: "اتحاد الكرة لم يحمي الأهلي مثلما فعل اتحاد جنوب افريقيا مع صن داونز الذي أجل له عدة مباريات من أجل الراحة الكافية"، الأمر الذي أعتبره مسئولى الجبلاية هجوم عليهم ومحاولة لاثارة الرأى العام ضدهم.

اتحاد الكرة يغرم موسيماني والأهلي بعد مباراة الزمالك

وبناء على ماسبق قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على الجنوب إفريقي تقدر بحوالي 20 ألف جنيه وذلك ضمن مجموعة عقوبات أصدرتها اللجنة عقب أحداث لقاء القمة بين الأهلي و الزمالك في الدوري الممتاز . وجاءت العقوبات بشكل عام كالتالي:

عقوبات الأهلي بعد مباراة الزمالك 140 الف جنيه

50 ألف لنزول الجهاز الفني والبدلاء للملعب احتفالا بالهدف 50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني 20 ألف ضد موسيماني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي

عقوبات الزمالك بعد مباراة الأهلي 120 الف جنيه

50 ألف جنيه لنزول الجهاز الفني والبدلاء للملعب احتفالا بالهدف 50 ألف للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني 20 الف ضد شيكابالا

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.وفي الهجوم: محمد شريف.