/630754/الشعب-الجمهورى-ممارسات-إسرائيل-عنصرية-وستظل-القدس-في-قلوب-العرب

أعلن حزب الشعب الجمهورى، رفضه القاطع للاعتداءات المتكررة التى قام بها قوات الإحتلال الصهيوني، على المواطنين الفلسطينيين، فى قرية الشيخ جراح.

وأعرب حزب الشعب الجمهوري، فى البيان المنشور له، عن رفضه واستنكاره لما يقع من جرائم ضد الإنسانية على أراضي القدس المحتلة خلال الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم.

الشعب الجمهورى يعلن رفضه لما ترتكبه قوات الاحتلال

وتابع:” يعلن الحزب عن رفضه واستنكاره لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة في فلسطين، يأتي على رأسها محاولات تهجير الشعب الفلسطيني قسريا في حي الشيخ جراح وكافة أراضي القدس المحتلة.

الشعب الجمهورى: القضية الفلسطينية من أهم القضايا التى يوليها الحزب

وأكد حزب الشعب الجمهورى، أن القضية الفلسطينية من أهم القضايا التى يوليها الحزب أهمية كبرى، مشيرًا إلى أنه لن يتخلى يومًا عن مساندتها، ومؤكدًا أن القدس ستظل في قلوب العرب جميعا حتى يوم الساعة.

كما طالب الحزب المجتمع الدولي بتحمل المسئولية والتحرك فورا لإدانة ووقف ما يرتكب من جرائم في حق الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الغاشمة، بهدف توسيع الاستيطان والتعدي على المسجد الأقصى وكافة الأراضي المقدسة بفلسطين الأبية.

ودعا الحزب أيضًا مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار سريع وحازم لوقف هذه الممارسات العنصرية اتساقا مع دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين.

ويطالب الحزب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان تبني مواقف واضحة في مواجهة تلك الجرائم ضد الأطفال والمدنيين والتي ترقى إلى جرائم حرب تتعارض مع مبادي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

هذا وأشاد الحزب كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دول العالم التعبير عن رفضها لذلك العدوان ولتلك الجرائم، والضغط على حكوماتها للتدخل لوقف هذه المجازر في اسرع وقت ممكن.