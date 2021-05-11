/630755/الزمالك-يرفض-عقوبة-شيكابالا-ويطالب-بفتح-تحقيق-عاجل-مع-الأهلي-تفاصيل

أكد إبراهيم عبدالله عضو مجلس الزمالك أن عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا غير عادلة وأن النادي ستتأخذ كافة الطرق القانونية لحماية لاعبيه ،مشددا انه يطالب بفتح تحقيق ضد فيديو حسين الشحات.

وقال إبراهيم عبدالله : " اتحاد الكرة عاقب شيكابالا وهو لم يقصد الإساءة لأحد هو خرج حزينا فقط من المباراة لأنه كان يريد إستكمال اللقاء والتسجيل بنفس قدمه اليسرى ".

وتابع : اتحا الكرة قرر توقيع غرامة على جماهير الأهلي بسبب السباب الجماعي ، الأمر الذي يبرهن تواجد جمهور للأحمر في المبارة ونحن نريد فتح تحقيق في تلك الأحداث".

الزمالك يعلق على عقوبات اتحاد الكرة

وزاد: " على اتحاد الكرة و أحمد مجاهد التذكر أن المباريات تقام بدون جمهور ولن نصمت على حقنا بسبب تواجد جمهور وكيف حضرت هذه الأعداد في الاستاد وتسب اللاعبين؟".

وأستكمل عبدالله : " اتحاد الكرة أوقف وعاقب إمام عاشور لاعب الزمالك بسبب فيديو مع زملائه لكن الأن يتغاضى عن عقاب حسين الشحات ، أين الجبلاة من فيديو لاعب الأهلي ضد شيكابالا".

وأختتم : " لم لا يتم معاقبة السبب من الأساس وهي الجماهير التي حضرت المبارااة وليس شيكابالا التي لم يكن سوى رد فعل في تلك الواقعة ".

يذكر ان لجنة المسابقات قررت توقيع عدة عقوبات وغرامات على لاعبي الأهلي و الزمالك عقب مواجهة الفريقين في الدوري وجاءت العقوبات كالتالي:

عقوبات الزمالك 120 الف جنيه

50 ألف جنيه لنزول الجهاز الفني والبدلاء للملعب احتفالا بالهدف

50 ألف للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني

20 الف ضد شيكابالا

عقوبات الأهلي 140 الف جنيه

50 ألف لنزول الجهاز الفني والبدلاء للملعب احتفالا بالهدف 50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني 20 ألف ضد موسيماني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.