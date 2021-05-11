جدة - نرمين السيد - هنأ النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، شعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.





وحذر فهمى فى بيان له اليوم، المواطنين بالابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة خلال أيام العيد وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير والتسبب فى زيادة عدد الإصابات وخاصة أن الموجة الثالثة سريعة الانتشار، موضحا أن الشعب المصرى عليه دور كبير للخروج من أزمة فيروس كورونا، وعليه الإلتزام بكافة القرارات التى أقرتها الدولة بخصوص الجائحة. وشدد عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة وذلك لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، مطالبا الأجهزة التنفيذية بتطبيق قرارات الحكومة بشأن المواعيد والإغلاق بشكل حازم حتى نحد من انتشار الوباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب بالشيوخ يهنئ المصريين بعيد الفطر: ابتعدوا عن التجمعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.