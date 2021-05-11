نائب بالشيوخ: أفعال إسرائيل تهدد فرص استئناف عملية السلام

جدة - نرمين السيد - وقال الكحيلى يجب على إسرائيل وقف ما تقوم به من ممارسات استفزازية مرفوضة ضد أبناء القدس، وإنه يجب على الكيان الصهيونى منع قواته من التعرض للمصلين فى هذا الشهر الفضيل.
وأضاف عضو الشيوخ إننا ندين بأشد العبارات ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى من اقتحام باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها الوحشية على المصلين الآمنين وهو ما يعد انتهاك صارخ لكل معايير الشرعية وهو ما يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الاستقرار فى المنطقة ولذلك يحب على إسرائيل إخراج قواتها من الحرم فورا وترك المصلين الآمنين لتأدية الشعائر الدينية بكل حرية فى ليالى رمضان المباركة.
وثمن الكحيلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذى طالبت فيه إسرائيل من تحمل المسؤولية إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة التى تنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذى لا يحمد عقباه.
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