فيديو- وزير الأوقاف يهنئ السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعا وزير الأوقاف خلال مقطع فيديو له عبر قناته على موقع "يوتيوب" الله أن يجعله عيد أمن وأمان على مصر وسائر بلاد العالمين، وأن يعجل فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد.

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