صور.. شكرى يشارك فى الاجتماع الطارئ لبحث الاعتداءات الاسرائيلية بالقدس

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ عبر الفيديو كونفرانس فى الاجتماع الوزارى الطارئ لجامعة الدول العربية، لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية فى مدينة القدس.





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