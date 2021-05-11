جدة - نرمين السيد - أدان النائب محمد الرشيدى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، انتهاكات الكيان الصهيونى الغاشمة فى حق أهالى حى الشيخ جراح بالقدس، وذلك عقب قيام الكيان الصهيونى بالاغتصاب والسطو على منازل الفلسطينيين القاطنين بالحى وتهجير سكانه قسريا، معتبرا ذلك جريمة كبرى وانتهاك لأبسط معانى حقوق الإنسان.





وأكد الرشيدى ، فى بيان له اليوم، أن هذه الممارسات العنصرية تمثل انتهاكا صارخا لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، الخاصة بحماية المدنيين، مطالبا المجتمع الدولى بالضغط على الكيان الصهيونى لوقف هذه الممارسات العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى كافة المناطق الفلسطينية المحتلة. وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بصمود الفلسطينيين فى وجه الاعتداءات اليومية لقوات الاحتلال، والدفاع عن قضيتهم المشروعة، مؤكدا أن إرهابهم لن يزيد الفلسطينيين إلا إصرارا وصمودًا، مطالبا الأمة العربية بدعم ومساندة الشعب الفلسطينى على كافة المستويات، لوضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، وحق الشعب الفلسطينى فى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد الرشيدى يدين انتهاكات إسرائيل: إرهابهم لن يزيد الفلسطينيين إلا صمودا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.