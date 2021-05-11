غزة تستغيث.. ارتفاع أعداد الوفيات ورشقات صاروخية تجاه مستوطنات إسرائيل

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استمرات معاناة الجانب الفلسطيني في سلسلة اعتداءات من قبل طائرات إسرائيلية. وأصيب 10 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، فى سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية، استهدفت عدة مواقع فى أنحاء متفرقة فى قطاع غزة.

إصابات تم نقلهم إلى المستشفيات

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال استهدفت خلال الساعة الأخيرة عددا من المواقع والأراضى الزراعية والمنشآت فى مناطق عدة من القطاع ومركبة مدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات.

القصف الجوى متواصل

ولفتت الوكالة إلى أن القصف الجوى متواصل يرافقه قصف من قبل الزوارق الحربية بين الحين والأخر صوب مواقع قريبة من شاطئ البحر.

يشار إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء القصف الاسرائيلى على القطاع يوم أمس إلى 26 شهيدا، وإصابة 126 بجروح، بينهم أطفال ونساء.

رشقات صاروخية تجاه مستوطنات إسرائيل

بينما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إطلاق الفصائل في قطاع غزة رشقات من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ارتفاع أعداد الشهداء في غزة لـ25 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 103 إصابة.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، ان ارتفاع أعداد الاصابات جاء بعد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين بمنطقة السوسي غرب غزة.

أسماء بعض الشهداء

أسماء بعض الشهداء التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية وهم محمد عبدالله زيدان فياض، إبراهيم يوسف عطالله المصري، محمد علي محمد نصير، أحمد محمد عطالله المصري، مروان يوسف عطالله المصري، رهف محمد عطالله المصري، أحمد محمد عطا الله المصري، ابراهيم يوسف عطا الله المصري، مروان يوسف عطا الله المصري، رهف محمد عطا الله المصري، يزن سلطان عطا الله المصري، زكريا زياد علوش، مصطفى محمد عبيد، محمد صابر سليمان.

التدخل لوقف العدوان

واستهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

من جانبها، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى التدخل لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الوحدة الوطنية الفلسطينية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الكنائس دقت أجراسها للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال، الذي اعتدى بشكل سافر على المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد قبل أيام في باحات كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وللتأكيد أيضا على أن القدس جميعها مستهدفة من قبل الاحتلال، وأن هناك خطة ممنهجة لتفريغ أبناء الشعب "مسلمون ومسيحيون، من مدينة القدس.