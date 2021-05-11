/630757/القنوات-الناقلة-لـ-مباراة-برشلونة-وليفانتي-اليوم

يخوض برشلونة مواجهة هامة أمام ليفانتي في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثون في الدوري المصري الممتاز على ملعب سيوتات دي فالنسيا في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني حسم الثلاث نقاط على أمل تعثر الأندية الإسبانية من أجل حسم الليجا الإسبانية، وفي هذا الإطار يتسعرض موقع دوت الخليج القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة وليفانتي اليوم.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ، وتعد beIN Sports 1 HD Premium من أبرز القنوات الناقلة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم في إطار مواجهات الجولة الخامسة والثلاثون من الليجا الإسبانية .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي بالدوري الإسباني

وتبث beIN Sports 1 HD Premium احداث المباراة بين برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم في تمام العاشرة من مساء اليوم على ملعب سيوتات دي فالنسيا بتعليق صوتي للمعلق يوسف سيف.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليفانتي

ومن المقرر أن يدخل الفريق المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: بيكيه، لينجليت، أراوخو.

خط الوسط: دي يونج، دست، ألبا، بيدري، بوسكيتس. خط الهجوم: جريزمان، ميسي.

ترتيب برشلونة في الدوري

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بالتساوى مع غريمه التقليدى ريـال مدريد الذي يحتل وصافة الليجا خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 77 نقطة.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا ضد قاديش – الساعة السابعة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports HD 3

إلتشي ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة الثامنة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports HD 1

ليفانتي ضد برشلونة – الساعة العاشرة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي – الساعة السابعة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ساوثهامتون ضد كريستال بالاس – الساعة التاسعة والربع مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 2 HD Premium