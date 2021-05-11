/630758/اللواء-عبدالحميد-خيرت-الاختيار-2-حقق-حالة-من-الفخر-تجاه جهاز-الأمن-الوطنى

قال اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق:” مسلسل الاختيار ٢ حقق نجاحًا جماهيريًا، لأن وزارة الداخلية قررت أن تسوق لنفسها ولأول مرة صح، لتحسين صورة أهم أجهزتها ألا وهو جهاز الأمن الوطني " أمن الدولة سابقا ".

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة يشيد بمسلسل الاختيار

وتابع وكيل جهاز مباحث أمن الدولة:” المسلسل يتحدث عن الدور الذى لعبه جهاز الأمن الوطني في الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠٢٠، وهي مرحلة مواجهة الإرهاب " المحتمل "، والذي بدأ بعد فض اعتصام رابعة.

اللواء عبدالحميد خيرت: المسلسل حقق نسبة 60% من الشفافية

وأضاف اللواء عبدالحميد خيرت:” المسلسل حقق نسبة ٦٠٪؜ من الشفافية تقريباً فى نقل الأحداث بايجابيتها وسلبياتها، وهو ما دفع المشاهد لطرح العديد من التساؤلات باعتباره شاهد عيان على كل ما جرى في تلك الفترة من عمليات إرهابية.

واستكمل:” لقد حقق المسلسل حالة من الزهو والفخر داخل الأسرة المصرية تجاه جهاز الأمن الوطنى، بعد عرض كل حلقة، وهو ما يمثل رد أعتبار لكل ما أثير حول الجهاز بدون وجه حق.

وتابع:” رغم آلاف الحوادث الإرهابية التي وقعت في تلك الفترة، لكن ستظل هناك عمليات إرهابية من الأهمية التوقف عندها، لأنها تمثل نقطة تحول في استراتيجية حركة التنظيمات الإرهابية في تلك الفترة، مثل( رابعة، كرداسة، النائب العام، الكنيسة البطرسية، الواحات، وكلاً منهم مسلسل لوحده، يحمل بداخله معلومات غاية في الخطورة وهي التي تمثل ال ٤٠٪؜ المتبقية والتي لم يتطرق لها المسلسل لاعتبارات أمنية.

وأختتم:” في النهاية نحن في حاجة دائمة " لاختيار " مثل هذا النوع من المسلسلات التي تدفع بالوطن إلى الأمام، بعودة ثقة المواطن في مؤسسات بلده الأمنية “.