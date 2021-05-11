دعاء اليوم 29 من شهر رمضان.. اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ

/630759/دعاء-اليوم-29-من-شهر-رمضان-اللهم-ارزقني-ليلة-القدر

نقدم لكم دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الفضيل، وهي آخر ليلة وترية في الشهر الكريم. ويستحب للمسلم أن يكثر من التضرع إلى الله بالدعاء في شهر رمضان المبارك، في كل ليلة وفي كل صلاة.

ومن ضمن الأدعية التي يمكن أن تقولها:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ صَيِّرْ لِي كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، وَاقْبَلْ مَعَاذِيرِي وَحُطَّ عَنِّي الْوِزْرَ، يَا رَحِيمًا بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ.

اللهم أسألك أن تيسّر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شي قدير، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، ووفقتنا للصلاة والقيام والصيام، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه والتابعين العظام، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا كريم.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّغـُـنا به جنتَك، ومن اليقين ما تُهـّون به علينا مصائبَ الدنيا، ومتـّعـنا اللهم بأسماعِنا وأبصارِنا وقواتـِنا ما أبقيتنا، واجعلهُ الوارثَ منـّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصُرنا على من عادانا، ولا تجعـل مصيبتَنا في ديننا، ولا تجعـل الدنيا أكبرَ همِنا ولا مبلغَ علمِنا ولا تُسلط عـلينا بذنوبـِنا من لا يخافـُـك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

نسألك يا ربنا الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان يا رب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا السلام وصل على سيدنا محمد وآله وسلم.

‏اللهم اجعل عملنا وصيامنا مرفوعاً

اللهم إنا نتوسل إليك، في هذه الليلة العظيمة، باسمك الواحد الأحد، الفرد الصمد، وباسمك الأعظم أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، ونسألك أن تفرّج عنا وتعافنا وتعفو عنا، وتبلغنا يا ربنا ليلة القدر ولا تحرمنا بركتها وأجرها وعتقها واجعل لنا فيها دعوة لا ترد وباباً إلى الجنة لا يسد واكتبنا من عتقائك من النار ووالدينا ومن نحب.

‏اللهم اجعل عملنا فيها وصيامنا مرفوعاً ودعاءنا مسموعاً واغفر لنا واجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.. اللهم تفريجاً لكل هم واستجابة لكل دعاء وشفاء لكل مريض وغفراناً لكل ذنب ورزقاً لكل محتاج واغفر لنا ولوالدينا ووفقنا بليلة القدر وارحمنا واعف عنا واهدنا إلى صراطك المستقيم یا رحيم.

‏يا من تسمع الأصوات وإن خفيت وتقضي الحاجات وإن عظمت وتجيب الدعوات وإن ثقلت وتغفر الزلات وإن كثرت، اللهم يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا الله أن تكسينا حلل السعد والمهابة وأن تحفظنا من الهم والكابة وأن تلهمنا الدعاء أوقات الإجابة وأن تجعلنا من أهل السعادة وتعيننا لنيل رضاك.