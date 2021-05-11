/630760/خطة-البرلمان-تقرر-تأجيل-مناقشة-موازنة-الأوقاف-لحين-حضور-الوزير

قررت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل اللجنة النائب ياسر عمر، لتأجيل مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2021/2022، ليوم الأربعاء الموافق 26 مايو الجارى، لحين حضور وزير الأوقاف وقيادات الوزارة.

تأجيل مناقشة مشروع وزارة الأوقاف لحين حضور الوزير

جاء ذلك بعد اجتماع مطول للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور قيادات من وزارة الأوقاف، لطرح النقاش مشروع موزانة ديوان عام وزارة الأوقاف.

ووفقًا لما اتفقت عليه اللجنة، فإن التأجيل قد جاء لحين حضور وزير الأوقاف وقيادات الوزارة للإجابة على تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن مشروع موازنة ديوان الوزارة وعدد المساجد المغلقة ومكافآت الأئمة والمساجد المطلوب إحلالها وتجديدها، والكشف أيضا عن آليات توزيع فرش المساجد، التى أكد وكيل اللجنة أن الشفافية غائبة دائما عنها.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة فى نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تبين للجنة أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أية مبالغ لتطوير المستشفيات التى ستعمل على تفعيل الخدمة في مراحل التأمين الصحي الشامل.