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يخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام صن دانز الجنوب إفريقي في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، وفي هذا الإطار يبحث عشاق الكرة المصرية والإفريقية عن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز والقنوات الناقلة.

ويستعرض موقع دوت الخليج موعد مباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز والقنوات الناقلة في إطار منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي يسعى خلالها النادي الجنوب إفريقي في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الراحة في مباراة العودة.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز والقنوات الناقلة

وتقام المباراة بين الأهلي و صن داونز في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت أحداث اللقاء بين الفريقان، على أن يحكم الحكم ماجيتي نداي المنافسة بين بطل مصر و بطل جنوب إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام الزمالك

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا