موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

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يخوض الزمالك مواجهة هامة أمام إنبي في إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في مباراة يسعى خلالها الفارس الأبيض إستغلال تأخر الأهلي التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن تعادل قطبي الكرة المصرية بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

وتقام المباراة بين الزمالك و إنبي في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة القادم في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز، ويستضيف ملعب القاهرة الدولي أحداث اللقاء بين الفريقين بعد أن أستضاف مواجهة القمة 122 التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة

وتبث On Time Sport HD أحداث اللقاء بين الزمالك وإنبي في إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز بتعليق صوتي للمعلق حاتم بطيشة، في لقاء يسعى خلالها الفارس الأبيض في الفوز للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الذي يحتل الفريق صدارته برصيد 48 نقطة.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة 122

حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري

فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

خط الهجوم : يوسف أوباما.