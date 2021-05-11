/630763/تفاصيل-القبض-على-تشكيل-عصابي-لـسرقة-التوك-توك-بتوصيل-الأسلاك

قضايا عدة وقعت خلال شهر رمضان المبارك، منها سرقة التوك توك بطرق مختلفة، طرق غريبة ومبتكرة للاستيلاء على المركبات الصغيرة بدون وجه حق.

أسلوب "توصيل الأسلاك"

فيما قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة السيدة زينب.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، فقد تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، من سائق مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه .

اعترافات المتهمين بالتشكيل العصابي

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المركبة المُشار إليها واتهمهما بالسرقة.

ضبط المسروقات في مكان إخفائها

وبتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهما، واتهموهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شبكتى توزيع إنترنت غير مرخصتين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شبكتين لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالغربية والمنيا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتصالات والإنترنت.

وردت معلومات لشرطة الاتصالات تُفيد قيام عدد من الأشخاص بإدارة منظومتى إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت "بدون ترخيص"، بنطاق محافظتى (الغربية، المنيا) والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين، وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات نجحت لإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الغربية والمنيا والجهات المختصة فى ضبط أحد الأشخاص، يقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، وضُبط بمسكنه كافة الأجهزة المعدة للنظام، عبارة عن (9 راوتر، 10 وحدات أكسيس بوينت، و3 سويتش، وكيسة كمبيوتر، ومجموعة من الوصلات الكهربائية). وتم استهداف أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا "له معلومات جنائية" وبتفتيش مسكنه تبين عدم تواجده وتم التقابل مع زوجته وضبطها.. حيث عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام، عبارة عن (جهاز راوتر، 5 جهاز توزيع شبكة إنترنت، 3 سويتش، جهاز لدمج الخطوط، 8 شواحن كهربائية، 2 كيسة كمبيوتر، 5 ماسورة حديد أطوال مختلفة، استاند حديد). وبمواجهتهما أقرا بإنشاء الشبكتين لتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين "بدون ترخيص" مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.