مصر تطالب إسرائيل بوقف أى ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد -

وقال شكرى: "نجتمع اليوم فى ظل أيام مباركة من شهر مبارك، غير أن لنا إخوة فى القدس لم تُتح لهم الفرصة ليستشعروا نفحات الشهر الكريم لأنهم يخوضون معركة وجود دفاعًا عن مقدساتهم وعن بيوتهم فى وجه هجمات إسرائيلية جديدة تستهدف حقوقهم فى الأرض التى ولدوا عليها".

وأضاف: "شاهدنا كما شاهد العالم أجمع، ما تعرض له المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام الماضية، ولقد استفز مشاعرنا جميعًا أن نرى هذه البقعة المقدسة تتحول إلى ساحة حرب على أيدى القوات الإسرائيلية، يُهان فيها المصلون العزل ويتعرضون للضرب والاعتقال، بدلاً من أن تتم حمايتهم لكى يؤدوا شعائرهم الدينية فى حرية وأمان".

وتابع: "ولم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية عند أسوار المسجد الأقصى، بل تخطتها ووصلت إلى حى الشيخ جراح الذى بات عنواناً للصمود ومرادفاً للكرامة، فالمحاولات المستمرة لتغيير هوية القدس وحرمان أهلها العرب من حقوقهم، لم تكن لتمر مرور الكرام، لذا لم يكن مُستغرباً ما رأيناه من أهل القدس الذين يخوضون معركة دفاع عن الهوية والوجود يتردد صداها فى كل جنبات العالم الحر، وينظر إليها كل عربى بفخر واعتزاز، ولعل فى هذا الالتفاف وراء أهل القدس فى هذه الأيام العصيبة ما ينفى تماماً أى مقولات تدعى أن الشعوب العربية لم تعد تهتم بالقضية الفلسطينية، كما أن فى اجتماعنا اليوم فى بيت العرب، ما يدحض هذا الادعاء".

وتابع: "إن الاهتمام العربى – شعبياً ورسمياً – بما يحدث فى القدس، لهو أكبر رسالة تؤكد على أن فلسطين – كانت وستظل – هى قضية العرب المركزية.. وإزاء هذه الانتهاكات، وأمام هذا الوضع المحتقن، فإن مصر تعلن رفضها التام واستنكارها لتلك الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولى، وتقويضًا لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديدًا جسيمًا لركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة".

وأضاف: "إن انتهاك حرمة المسجد الأقصى فى هذه الأيام المباركة، وبهذه الطريقة، يُعد استفزازًا لمشاعر المؤمنين فى كل العالم الإسلامى، فالشعوب لا تنسى، والسلام الحقيقى الراسخ فى الشرق الأوسط يتطلب قبول الشعوب له، ولا أظن أن انتهاك حرمة المسجد الأقصى، أو تهجير الفلسطينيين من منازلهم فى حى الشيخ جراح سيسهم فى تحقيق وتنمية مثل هذا القبول".

وأمضى: "انطلاقًا من المسئولية القومية لمصر إزاء الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، لم تكن مصر لتقف صامتة إزاء كل هذه الانتهاكات، ولذا تحركت مصر بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكل الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع فى القدس، غير أننا لم نجد الصدى اللازم، وما زالت مصر تجرى اتصالاتها المكثفة مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع فى القدس الشريف".

وأكد أن "سياسة فرض الأمر الواقع واللجوء إلى القوة المفرطة التى دأبت إسرائيل على انتهاجها قد أثبتت فشلها فى تحقيق الأمن فى المنطقة، ومن ثم فإن مصر تدعو إلى وقف هذا التصعيد بحق الشعب الفلسطينى، وتحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولى لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان".

وطالب السلطات الإسرائيلية بوقف أى ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المعظم، أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها وخاصة بحى الشيخ جراح.. كما تدعو مصر كل الدول العربية إلى مواصلة الاصطفاف والتكاتف فى هذه اللحظة الحرجة لمواجهة أى نوايا أو مخططات لتغيير الوضع القائم فى مدينة القدس، وبذل كل الجهود المخلصة لمساعدة الشعب الفلسطينى على إنشاء دولته ونيل حريته.

واختتم قائلا: "أبدى هنا حرصى على الإشارة إلى أن مساعينا وأهدافنا لا تقتصر على تهدئة الوضع فى القدس، فالمواجهة الحالية لم تندلع من فراغ وإنما على خلفية الغياب الكامل لكل أفق سياسى لتسوية القضية الفلسطينية عبر إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولذا فإن مثل هذه الأزمات سوف تتكرر".