صور.. وزيرة التضامن: تخصيص 25 مليون جنيه لدعم مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدى

جدة - نرمين السيد - أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيارة تفقدية لموقع إنشاء مستشفى مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى الجديد بالشيخ زايد، إذ اطلعت على مخطط المشروع والموقف التنفيذى للإنشاءات وما وصل إليه حتى الآن.





والتقت وزيرة التضامن الاجتماعى مجلس إدارة مؤسسة بهية، واستمعت لشرح واف لأعمال المؤسسة وخططها المستقبلية، ومراحل إنشاء المستشفى الذى من المقرر الانتهاء منه فى 2023.



ووجهت القباج بتخصيص 25 مليون جنيه لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى لدعم إنشاء المستشفى الجديد بالشيخ زايد الذى يستهدف استقبال 500 ألف سيدة فى العام الواحد، مؤكدة أن الوزارة لن تتوانى عن دعم المؤسسات والجمعيات التى تقدم أعمالًا تخدم المجتمع.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدعم لـ «بهية» لن يتوقف على الدعم النقدى فقط، مشيرة الى أن الوزارة تعمل على تدريب الرائدات المجتمعيات لنشر التوعية بالاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، حيث تسعى أن تكون " بهية" فى كل قرية، كما أن عيادات "2 كفاية للصحة الانجابية وتنظيم الأسرة" على مستوى الجمهورية سيكون بها جزء مخصص لإجراء الكشف المبكر للتحقق من سرطان الثدي، كما سيتم دعم سيدات "بهية" بعد التعافى من خلال الإقراض ودعم المشروعات، بالإضافة إلى تخصيص جناح لمحاربات بهية فى معرض " ديارنا " للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم.



وحرصت القباج على الالتقاء بمجموعة من محاربات سرطان الثدى، إذ حثتهم على الاستمرار فى العلاج ومقاومة المرض، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا فى دعمهن وتقديم كل السبل من أجل إتمام شفائهن.



ووجهت محاربات بهية الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لحرصها على لقائهم ودعمهم، كما قدموا لها هدية تذكارية تقديرا لجهودها فى دعمهن، ودعم مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى.



ومن جانبه، قال المهندس تامر شوقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية: "تشرفت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بزيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لموقع مستشفى بهية الجديد بالشيخ زايد وأطلعت وزيرة التضامن على مخطط المشروع والموقف التنفيذى للإنشاءات وما وصل إليه حتى الآن.



وأضاف تامر أن هذه الزيارة تأتى فى إطار الدعم المستمر الذى تقدمة الوزارة وكل أجهزة الدولة المعنية للمؤسسة والإيمان بدورها فى علاج وطمأنة سيدات مصر.



وتابع شوقى :"إننا فى بهية رفعنا مؤخرا شعار "كل جنيه.. بهية أولى بيه" من خلال العمل على تركيز كل أوجه الدعم والتبرعات وضخها فى بناء مستشفى بهية الجديد بالشيخ زايد، وذلك فى إطار خطتنا للقضاء على قوائم الانتظار من خلال إنشاء بهية الشيخ زايد فى أسرع وقت ممكن، وإتمام عملية العلاج للمحاربات تحت سقف واحد، والتى من المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية لها إلى 500 ألف محاربة سنويا فى فرع الشيخ زايد، والمقام على مساحة 27 ألف متر مسطح والذى تم وضع حجر الأساس له فى أواخر العام الماضى.