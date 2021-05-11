فتح باب التقدم لمبادرة آبل لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التقدم فى "مبادرة آبل" وهى إحدى مبادرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والتى تهدف إلى ربط البحث العلمى بالصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلى، وخدمة المشروعات القومية.





وأكد الوزير أهمية المبادرات التى تطلقها الأكاديمية، والتي تهدف إلى دعم العلوم الأساسية؛ باعتبارها المدخل الحقيقى للابتكار والبحوث التطبيقية وعلوم المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تسعى لإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تعتمد على نتائج أبحاث ودراسات وخبرات سابقة، وتسهم أيضًا فى تطوير تكنولوجيات موجودة، وتحسين قدرتها التنافسية وجدواها الاقتصادية، وزيادة المكون المحلى فى تصنيعها، وخلق فرص عمل، وتقليل فاتورة الاستيراد، ومعاونة الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن "مبادرة آبل" تتضمن 9 برامج رئيسية، وهى: (معاونة الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، تعميق التصنيع المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد لعشرة منتجات كمرحلة أولى، النهوض بالاقتصاد الأزرق، صون الطبيعة، الحملات القومية للنهوض بإنتاجية المحاصيل، الطب الشخصى، المرحلة الثانية من مبادرة ساينس اب لدعم البحوث الأساسية، متلازمة الطاقة والبيئة والمياه، ودعم الابتكار وريادة الأعمال).

وأوضح صقر أن المبادرة جزء من الخطة التنفيذية للأكاديمية 2018-2022 ضمن استراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا ضرورة الاطلاع على شروط المبادرة والتقدم من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg، وذلك اعتبار من 17 مايو وحتى موعد أقصاه 13 يونيو 2021.