فيديو- كلام محترم.. أحمد الطاهرى: مصر فى أزمة كورونا دائما سابقة بخطوة

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد الطاهرى إن فيروس كورونا ليس له كتالوج فهو غير فى التوازنات الدولية، ولا يوجد أحد فى العالم يستطيع بالتنبؤ بما سيحدثه "كورونا" فى العالم ومتى سينتهى هذا الفيروس، مشيرا إلى أن هناك نظم صحية بدول كبرى انهارت أمامه.

وذكر الطاهرى أنه حضر الموجة الأولى من كورونا فى الولايات المتحدة، كما شاهدها فى مصر، مؤكدا أنه وجد أن مصر دائما كانت سابقة بخطوة.



وأشار الطاهرى إلى أن 12 دولة فقط فى العالم حصلوا على 85% من جرعات لقاح كورونا فى العالم، مؤكدا أن ذلك يؤكد أن مصر خاضت معركة ليست سهلة لتوفير اللقاحات لكل المصريين، وذلك رغم كل التحديات والظروف الصعبة التى تواجه العالم كله، مؤكدا أن تلقى لقاح كورونا هو الحل الوحيد حتى هذا الوقت وإلى أن يظهر علاج آمن وفعال ضد الفيروس.

ودعا الطاهرى كل مواطن مصرى إلى تسجيل اسمه وأسماء عائلته على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا، لحماية نفسه وكل أفراد عائلته من خطر الفيروس، مؤكدا أنه واجب على كل فرد يعلم خطورة الفيروس وأهمية الحصول على اللقاح توعية كل من لا يعرف أو لا يدرك ذلك.