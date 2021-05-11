الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال أجازة عيد الفطر المبارك

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال اجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ غدا الأربعاء 12 مايو حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية ، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا.

الخميس 13 مايو

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

الجمعة 14 مايو

نشاط للرياح على السواحل الشرقية وجنوب سيناء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه وشمال الصعيد .

السبت 15 مايو

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وشمال الصعيد .

الأحد 16 مايو

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة .