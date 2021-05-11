ضبط شبكة لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح بالشرقية

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ومجموعة بذات الموقع، بنشر مشاركات تفيد إدارته وتشغيله منظومة لبث القنوات المشفرة وقدرته على إعادة بثها بمقابل مادى.

أسفرت التحريات، أن القائم على إدراة الحساب والمجموعة المشار إليهما (فنى ميكانيكا – مقيم بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية) إذ قام المذكور بإنشاء الحساب والمجموعة المشار إليهما بقصد الترويج لشبكة خاصة غير مرخصة ، قام بإنشائها أعلى عقار كائن بطريق (الزقازيق / أبو حماد) ، تحوى أجهزة تقوية إشارة وريسيفرات قابلة لتعديل أنظمتها "سوفت وير" مجهولة المصدر وغير مرخص بتداولها ، وأطباق لإستقبال البث من الشبكة ، وإنتفع بدون وجه حق عن طريق وسائل تقنية المعلومات بالبث المسموع والمرئى لعملائه بمدينة الزقازيق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية .. تم إستهداف المذكور ، وأمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على (هاتف محمول – جهاز حاسب آلى) ، وكذا أجهزة ("كاشف إشارة – تقسيم إشارة – تقوية إشارة" ، قطع مبرمجة – ريسيفرات – قطع إستقبال وإرسال للإشارة مجهولة المصدر) وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه للواقعة.

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق مكاسب مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.