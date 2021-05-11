محمد الرشيدي: الممارسات الاسرائيلية فى القدس عنصرية.. وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين

/630764/محمد-الرشيدي-الممارسات-الاسرائيلية-فى-القدس-عنصرية-وتمثل-انتهاكا-صارخا-للقوانين

أدان النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، انتهاكات الكيان الصهيوني الغاشمة في حق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، وذلك عقب قيام الكيان الصهيوني بالاغتصاب والسطو على منازل الفلسطينيين القاطنين بالحي وتهجير سكانه قسريا، معتبرًا ذلك جريمة كبرى وانتهاك لأبسط معانى حقوق الإنسان.

محمد الرشيدي: هذه الممارسات عنصرية وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون

وأكد عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدي، أن هذه الممارسات العنصرية تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، الخاصة بحماية المدنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه الممارسات العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة.

محمد الرشيدي يشيد بصمود الفلسطينين فى وجه اعتداءات الكيان الصهيوني

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدي، بصمود الفلسطينين في وجه الاعتداءات اليومية لقوات الاحتلال، والدفاع عن قضيتهم المشروعة، مؤكدا أن إرهابهم لن يزيد الفلسطينيين إلا إصرارا وصمودًا، مطالبا الأمة العربية بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، لوضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، وحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المواطنين بحي الشيخ جراح، قد تعرضوا مؤخرًا لحالات تهجير على يد الاحتلال الصهيوني، وهو ما يمثل انتهاكًا للقوانين المتفق عليها.