/630765/غزة-تستغيث-مقتل-2-إسرائيليين-وإصابة-47-بقصف-الفصائل-الفلسطينية

واصل الاحتلال الاسرائيلي الاعتداء على الجانب الفلسطيني بكل غشم وبطش، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طائرات الاحتلال استهدفت خلال الساعة الأخيرة عددا من المواقع والأراضى الزراعية والمنشآت فى مناطق عدة من القطاع ومركبة مدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات. ولفتت الوكالة إلى أن القصف الجوى متواصل يرافقه قصف من قبل الزوارق الحربية بين الحين والأخر صوب مواقع قريبة من شاطئ البحر.

يشار إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء القصف الاسرائيلى على القطاع يوم أمس إلى 26 شهيدا، وإصابة 126 بجروح، بينهم أطفال ونساء.

رشقات صاروخية تجاه مستوطنات إسرائيل

بينما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إطلاق الفصائل في قطاع غزة رشقات من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

مقتل إسرائيليين

بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عسقلان نتيجة سقوط صاروخ من غزة، مشيرة إلى إصابة 47 إسرائيليا جراء قصف فصائل غزة على المستوطنات الإسرائيلية.

سرايا القدس تعلن رشقة صاروخية

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى، اليوم الثلاثاء، إطلاق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة، ورشقة صاروخية أخرى باتجاه نتيفوت.

استهداف عسقلان المحتلة بصواريخ S40

بدورها أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس فى بيان مقتضب منذ قليل استهداف عسقلان المحتلة بصواريخ S40.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة 122 آخرين بجراح مختلفة، حيث استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة.

إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجارى

وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

بينما دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى التدخل لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها فى القطاع لتلبية أى احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان.

الكنائس تدق أجراسها

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الكنائس دقت أجراسها للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والوقوف صفا واحدا فى وجه الاحتلال، الذي اعتدى بشكل سافر على المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد قبل أيام فى باحات كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وللتأكيد أيضًا على أن القدس جميعها مستهدفة من قبل الاحتلال، وأن هناك خطة ممنهجة لتفريغ أبناء الشعب "مسلمون ومسيحيون" من مدينة القدس.