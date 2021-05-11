تعيين علي فايز أمين اللجنة العليا للإعلام بحزب حماة وطن بالجيزة

/630766/تعيين-علي-فايز-امين-اللجنة-العليا-للإعلام-بحزب-حماة-وطن-بالجيزة
أعلن حزب حماة الوطن، تعيين الإعلامي علي فايز، مقدم البرامج طريق الخير المذاع على المحور والشمس والحدث، ليتولى أمانة اللجنة العليا للإعلام بالجيزة.
تعيين علي فايز أمينًا بلجنة الإعلام
وقال الإعلامي علي فايز:” اتشرف أن أكون على رأس لجنة الإعلام بحزب حماة الوطن بالجيزة، وأتمنى أن اكون عند حسن ظن الجميع وتفعيل دور الإعلام السياسي”.
على فايز: أسعى لخدمة الوطن
وتابع:” هذا يساعد على خدمة الوطن والمشاركة في صناعة القرار من خلال حزب عريق ومحترم على رأسه الفريق جلال هريدي مؤسس سلاح الصاعقة المصرية واتقدم بالشكر للنائب نافع عبد الهادي، أمين عام المحافظة واللواء محمد الكيلاني أمين التنظيم بالمحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن حزب حماة الوطن، قد أعلن فى وقت لاحق تعيين الدكتورة شيماء علام، لتتولى رئاسة اللجنة الإعلامية لأمانة القاهرة ومساعد أمانة التدريب والتثقيف بالقاهرة ورئيسة لقطاع شرق القاهرة بأمانة التدريب والثقيف.
وسبق أن أعلن حزب حماة الوطن افتتاح مقر جديد له فى منطقة كرداسة، وذلك ضمن فاعليات الاحتفال بعيد الأم، وبحضور عدد من القيادات بالحزب، وبرعاية الفريق جلال هريدي.
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