تعيين علي فايز أمين اللجنة العليا للإعلام بحزب حماة وطن بالجيزة

/630766/تعيين-علي-فايز-امين-اللجنة-العليا-للإعلام-بحزب-حماة-وطن-بالجيزة

أعلن حزب حماة الوطن، تعيين الإعلامي علي فايز، مقدم البرامج طريق الخير المذاع على المحور والشمس والحدث، ليتولى أمانة اللجنة العليا للإعلام بالجيزة.

تعيين علي فايز أمينًا بلجنة الإعلام

وقال الإعلامي علي فايز:” اتشرف أن أكون على رأس لجنة الإعلام بحزب حماة الوطن بالجيزة، وأتمنى أن اكون عند حسن ظن الجميع وتفعيل دور الإعلام السياسي”.

على فايز : أسعى لخدمة الوطن

وتابع:” هذا يساعد على خدمة الوطن والمشاركة في صناعة القرار من خلال حزب عريق ومحترم على رأسه الفريق جلال هريدي مؤسس سلاح الصاعقة المصرية واتقدم بالشكر للنائب نافع عبد الهادي، أمين عام المحافظة واللواء محمد الكيلاني أمين التنظيم بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن حزب حماة الوطن، قد أعلن فى وقت لاحق تعيين الدكتورة شيماء علام، لتتولى رئاسة اللجنة الإعلامية لأمانة القاهرة ومساعد أمانة التدريب والتثقيف بالقاهرة ورئيسة لقطاع شرق القاهرة بأمانة التدريب والثقيف.

وسبق أن أعلن حزب حماة الوطن افتتاح مقر جديد له فى منطقة كرداسة، وذلك ضمن فاعليات الاحتفال بعيد الأم، وبحضور عدد من القيادات بالحزب، وبرعاية الفريق جلال هريدي.