النشرة المرورية.. معدلات السير 70% فى فترة الذروة المسائية

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية فى نشرة الرابعة، المذاعة على الراديو 9090، تقديم عبد الرحمن الصاوى، أن محافظة الإسكندرية تشهد ارتفاع نسبة معدلات السير، خصوصًا محور 14 مايو المتجه إلى فيكتور أمانويل، وكذلك بعض الأحجام على الكورنيش عند منطقة اسبورتينج حتى محور جليم.

وفى القليوبية، أفاد صابر بأن هناك بعض الأحجام المرورية عند ميدان المؤسسة للقادم من اتجاه شوبرا الخيمة ومتجه للطريق الزراعى، فضلاً عن قطاعات طرق الدائرى التى تشهد مداخل ومخارج القاهرة الكبرى بعض الزحام.

وعلى الدائرى، أكد صابر أن بعض الكثافات شهدتها مناطق دار السلام المتجه إلى المنيب، وأعلى مناطق كارفور نتيجة الأعمال، وعند نفق السلام والمرج.

وفى الجيزة، قال صابر إن محور 26 يوليو شهد ارتفاع فى معدلات السير وتحديدًا أعلى منطقة المنصورية ونهيا فى اتجاه ميدان لبنان، مؤكدًا أن محور روض الفرج سيكون بديلاً جيدًا.

وكشف صابر أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمدود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذلك تعمل الحركة المرورية بشكل جيد، عدا مطلع كوبرى فيصل للمتجه من فيصل إلى الجيزة.