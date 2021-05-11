جدة - نرمين السيد - أرسل دكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية والشيخ محمد مختار وزير الأوقاف والشيخ على جمعة مفتى الجمهورية السابق والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق "وزير الداخلية ووزير الخارجية سامح شكرى والفريق عباس كامل رئيس جهاز المخابرات واللواء عادل جعفر رئيس جهاز الامن الوطنى.





وجاء فى نص رسالته: خالص التهانى والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات. وقال المطران منير: ندعو الله القدير أن ينهى هذا الوباء الذى يهدد شعوب العالم. ويحفظ مصر وشعبها من كل شر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطران الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.