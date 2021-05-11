فيديو.. أيمن عدلى يستضيف وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد على محجوب

جدة - نرمين السيد -

وأكّد «محجوب» خلال اللقاء أن قِصّة حياته تُدرّس، مشيرًا إلى أن محاضراته فى كلية الشرطة، أو كلية الحقوق، لا تخلو من الإجابة على السؤال الذى يراود العديد من الطلبة «من أنا؟».

واستعاد ذكرياته مع «عدلى» متحدثًّا عن والده، وبدايات حياته، وأكّد أنه كان يسير حوالى 10 كيلو متر يوميًّا للذهاب إلى المعهد الذى يدرس به لأنه كان لا يمتلك تلك الأموال التى تساعده على الوصول إلى المعهد.

جدير بالذكر أنَّ الدكتور محمد على محجوب كان رئيسًا للجنة الشئون الدينية لمجلس الشعب، ووزيرًا للأوقاف فى فترة كانت مصر تواجه الفكر المتطرف وتواجه الإرهاب.