/630770/فيبى-فوزى-تصريحات-الرئيس-بشأن-سد-النهضة-تعكس-قدرة-مصر-للحافظ-على-حقوقها

قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن وطننا الغالي يتقدم بخطى ثابتة، نحو تحقيق الإنجازات، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يأبى أن يضيع يوما واحدا من عمر مصر دون إضافة جديدة.

وأشار وكيلة مجلس الشيوخ، فيبى فوزى، إلى أنه اليوم تتشرف محافظة الإسماعيلية وفى القلب منها هيئة قناة السويس باستضافة الرئيس السيسي، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات العملاقة التي تنفذها الهيئة، والتي يأتي بعضها تعبيرًا عن المسؤولية الاجتماعية للهيئة تجاه محافظات إقليم القناة، مضيفة:” هي المسؤولية التي تضطلع بها قناة السويس منذ إنشائها قبل أكثر من مائة وخمسين سنة، والتي أخذت أبعادًا أعمق وأكثر استهدافًا بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

فيبى فوزى: قناة السويس أهم ممر ملاحي وهمزة وصل بين منابع النفط ومناطق توزيعه

وأكدت وكيلة مجلس الشيوخ، النائبة فيبي فوزي، إنه مما لاشك فيه أن رؤية السيد الرئيس للدور المحوري الذي تقوم به قناة السويس كأقصر طريق بين الشرق والغرب وأهم ممر ملاحى عالمي وهمزة الوصل بين منابع النفط ومناطق توزيعه وبين مواقع الإنتاج و أسواقها.

قاطرة الاقتصاد الوطني

وتابعت:” تلك الرؤية تتبلور في العديد من المشروعات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وجود هذا المرفق العالمي كأحد مصادر الثروة القومية لمصر، و قد تجسد ذلك منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية عبر مبادرة انشاء قناة السويس الجديدة وإحياء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل يجعلها قاطرة الاقتصاد الوطني ومركز جذب للاستثمارات من كافة أنحاء العالم فضلا عن توطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاج سواء لسد احتياجات السوق المحلية أو التصدير، و قبل كل ذلك خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وهو الهم الأول الذي تستهدفه كافة جهود التنمية.

واستكملت النائبة فيبي فوزي حديثها قائلة :" أن مصر في عهد الجمهورية الثانية، جمهورية الثلاثين من يونيو، أصبحت تعي جيدا مصادر قوتها و تخطط بعلم ودأب لتعظيم الاستفادة منها، وهي تملك رؤية متكاملة للتنمية المستدامة، التي تأخذ في اعتبارها الحاضر ولا تغفل المستقبل، وتضع بناء الإنسان المصري جنبا إلى جنب إنشاء المشروعات وتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة، فالإنسان هو هدف هذه التنمية كما أنه وسيلتها وأداة تحقيقها.

وأردفت وكيل مجلس الشيوخ، إنه أيضا جاءت تصريحات الرئيس السيسي حول سد النهضة كرسالة طمأنة للشعب المصري، تؤكد أن مصر تعرف كيف تحافظ على حقوقها ولديها من الوسائل ما يمكنها من ذلك.

وأختتم:” هكذا تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهيئة قناة السويس وافتتاح وتفقد العديد من المشروعات العملاقة كأجمل هدية لمواطني الإسماعيلية وكافة مدن القناة في عيد الفطر المبارك.