/630770/فيبى-فوزى-تصريحات-الرئيس-بشأن-سد-النهضة-تعكس-قدرة-مصر-للحافظ-على-حقوقها
قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن وطننا الغالي يتقدم بخطى ثابتة، نحو تحقيق الإنجازات، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يأبى أن يضيع يوما واحدا من عمر مصر دون إضافة جديدة.
وأشار وكيلة مجلس الشيوخ، فيبى فوزى، إلى أنه اليوم تتشرف محافظة الإسماعيلية وفى القلب منها هيئة قناة السويس باستضافة الرئيس السيسي، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات العملاقة التي تنفذها الهيئة، والتي يأتي بعضها تعبيرًا عن المسؤولية الاجتماعية للهيئة تجاه محافظات إقليم القناة، مضيفة:” هي المسؤولية التي تضطلع بها قناة السويس منذ إنشائها قبل أكثر من مائة وخمسين سنة، والتي أخذت أبعادًا أعمق وأكثر استهدافًا بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
فيبى فوزى: قناة السويس أهم ممر ملاحي وهمزة وصل بين منابع النفط ومناطق توزيعه
وأكدت وكيلة مجلس الشيوخ، النائبة فيبي فوزي، إنه مما لاشك فيه أن رؤية السيد الرئيس للدور المحوري الذي تقوم به قناة السويس كأقصر طريق بين الشرق والغرب وأهم ممر ملاحى عالمي وهمزة الوصل بين منابع النفط ومناطق توزيعه وبين مواقع الإنتاج و أسواقها.
قاطرة الاقتصاد الوطني
وتابعت:” تلك الرؤية تتبلور في العديد من المشروعات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وجود هذا المرفق العالمي كأحد مصادر الثروة القومية لمصر، و قد تجسد ذلك منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية عبر مبادرة انشاء قناة السويس الجديدة وإحياء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل يجعلها قاطرة الاقتصاد الوطني ومركز جذب للاستثمارات من كافة أنحاء العالم فضلا عن توطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاج سواء لسد احتياجات السوق المحلية أو التصدير، و قبل كل ذلك خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وهو الهم الأول الذي تستهدفه كافة جهود التنمية.
واستكملت النائبة فيبي فوزي حديثها قائلة :" أن مصر في عهد الجمهورية الثانية، جمهورية الثلاثين من يونيو، أصبحت تعي جيدا مصادر قوتها و تخطط بعلم ودأب لتعظيم الاستفادة منها، وهي تملك رؤية متكاملة للتنمية المستدامة، التي تأخذ في اعتبارها الحاضر ولا تغفل المستقبل، وتضع بناء الإنسان المصري جنبا إلى جنب إنشاء المشروعات وتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة، فالإنسان هو هدف هذه التنمية كما أنه وسيلتها وأداة تحقيقها.
وأردفت وكيل مجلس الشيوخ، إنه أيضا جاءت تصريحات الرئيس السيسي حول سد النهضة كرسالة طمأنة للشعب المصري، تؤكد أن مصر تعرف كيف تحافظ على حقوقها ولديها من الوسائل ما يمكنها من ذلك.
وأختتم:” هكذا تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهيئة قناة السويس وافتتاح وتفقد العديد من المشروعات العملاقة كأجمل هدية لمواطني الإسماعيلية وكافة مدن القناة في عيد الفطر المبارك.
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