/630771/ريهام-سعيد-تعلن-عن-موعد-محاكمة-حسن-شاكوش-بتهمة-السب-والقذف

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش، وذلك بعد اخر خلاف بينهما الذي اتهمته فيه بسب وقذف عائلتها، حينما قال أنه رأى في الحفل الذي أقامته لأبنائها في الساحل الشمال أشياء لا يستطيع ذكرها.

دوت الخليج يكشف تفاصيل أزمة ريهام سعيد مع مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، فضلًا عن بدء محاكمة الأخير بعدما اتخذت ضده الإجراءات القانونية.

موعد محاكمة حسن شاكوش

وجاء في البيان الذي نشرته ريهام سعيد على صفحتها الرسمية على"فيس بوك" : جلسة محاكمة عاجلة لحسن شاكوش يوم 29 يونيو 2021 أمام محكمة جنج بولاق الدكرور لاتهامة بالسب والقذف والإساءة لسمعة العائلات والمعاقب عليها طبقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات بالحبس الذي يصل إلى 3 سنوات والغرامة علاوة على التعويضات التي تراها المحكمة مناسبة.

وعلقت ريهام على بيان المحكمة قائلة: "لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم"، كما وجهت في البيان شكر خاص للمحامي شعبان سعيد المحامي بالنقض لسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية.

أزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش

نشبت الأزمة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش عندما صرحت ريهام في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عن اعتبارها حسن شاكوش عدوًا لها، وانها دعته لإحياء حفل اقامته لأبنائها في الساحل الشمالي فطلب في المقابل مبلغ مالي كبير، فضلاً عن انه خلف وعده ورفض دخول الحفل مشياً على قدميه.

ليرد عليها حسن شاكوش في مقطع فيديو سجله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشف فيه عن سبب الذهاب للحفل وهو إحترام لقرار النقابة لوجود مشاكل مع النقابة في ذلك الوقت، وانه بعد إلحاح منها وافق على الذهاب للحفل لألتقاط بعض الصور مع ابنائها وأصدقائهم، كما وعدته بعدم نشر دعايا للحفل ليفاجأ بعكس ذلك، حيث اقامت ريهام سعيد بعمل دعايا منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة لوجود عدد كبير من المدعويين، وأضاف أنه طلب منها 30 ألف جنيه ولكنها رفضت فوافق على 10 آلاف فقط لفرقته الغنائية.

وخرجت ريهام سعيد عن صمتها لترد على تصريحاته بنشر صورة غير لائقة وهي المرحاض وعلقت عليها قائلة :" ملقتش صورة احسن من كدة ليك"، واخبرته ان اولادها خط احمر لا تقبل المساس بهم لينتهي الامر بموعد من المحكمة لإحضار حسن شاكوش للتحقيق معه.