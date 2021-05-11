/630772/إحالة-المتهم-بحرق-محلات-سوق-التوفيقية-للجنايات-وتأجيل-محاكمة-طالب-الرحاب

قضايا عدة أثارت الجدل بالرأي العام، خلال الشهور القليلة الماضية، ولكن ما زال دواها حتى الآن على مسامع المواطنين.

وأمرت نيابة الأزبكية، بإحالة المتهم بحرق محلات سوق التوفيقية وتفحم 14 كشك ومول تجاري، إلى محكمة الجنايات.

اندلاع حريق بالأكشاك في التوفيقية

وكشفت تحقيقات عمر محسن مدير نيابة الأزبكية، عن تلقى النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية يوم الجمعة الموافق 29 يناير، باندلاع حريق فى عدد كبير من الأكشاك والمحال التجارية بمنطقة التوفيقية.

وسألت النيابة العامة 19 شاهدًا من مُلّاك المحالِّ التجارية المحترقة والذين قدَّروا قيمة الخسائر اللاحقة بمحالهم واتَّهم بعضهم المتهم بتسببه عمدًا فى الحريق.

خلافات مع عم المتهم

وشهد اثنان آخران تواجدا بمسرح الحادث وقت وقوعه باندلاع الحريق أولًا بمبنى تحت الإنشاء بشارع البورصة ثم امتداده إلى المركز التجاري وباقى المحال والأكشاك.

بينما أكد عم المتهم ونجل عمّه فى شاهدتهما بسابقة تلقيهما تهديدًا من المتهم بوضع النار فى المحال المملوكة لهما ولذويهما بمركز مول البنك التجاري لخلاف مالى بينه وبينهم.

وضع النار عمدًا لخلافات مالية

وباستجوابه أقرَّ فى التحقيقات بوضعه النار عمدًا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة لعمّه ونجله على إثر خلافات مالية بينه وبينهما انتقامًا منهما وإضرارًا بأموالهما، مستخدمًا لذلك وقودًا للإشعال حصل عليه من قائد توك توك نظير مبلغٍ مالى بالتحايل عليه وإيهامه بتعطل دراجته الآلية ونفاد الوقود منها.

وكانت النيابة العامة قد تمكنت من ضبط مقطع مصور يظهر المتهم فيه خلال توجهه لارتكاب الواقعة حائزًا كيسًا يحوى الوقود المستخدم فى جريمته، وبمواجهة المتهم به أقر بصحة ظهوره فيه.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب”

فيما قررت الدائرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب"، لجلسة اليوم الثالث من دور أكتوبر.

وكان النائب العام، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

تفاصيل الواقعة

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن خلاف نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا فى قتله واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.