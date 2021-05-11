/630773/إنتاج-جزء-ثالث-من-ملحمة-الاختيار-والبطل-مفاجأة

تستعد شركة سينرچي للإنتاج الفني لتقديم جزء ثالث من مسلسل الاختيار خلال السباق الرمضاني المقبل 2022 بعد أن حقق الجزء الأول والثاني نجاحًا ساحقًا.

دوت الخليج يرصد حقيقة إنتاج جزء ثالث من مسلسل الاختيار، فضلًا عن كواليس الجزأين الأول والثاني بعدما أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أحمد عز بطل الاختيار الجزء الثالث

لم تدلي الشركة المنتجة للمسلسل بأي تصريحات خاصة بأحداث العمل وقصته، ولكنها أكدت على استقرارها على بطل الجزء الثالث ليكون النجم أحمد عز.

كواليس الجزء الأول والثاني من مسلسل الاختيار

كان الجزء الأول من مسلسل الاختيار، من بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد العوض، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، إنعام سالوسة، محمود حافظ، سارة عادل، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل حول حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري العقيد أحمد صابر منسي، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته التصدي لهجوم إرهابي مسلح في سيناء.

وبعد أن حقق الجزء الأول من مسلسل الاختيار، نجاحًا كبيرًا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضي 2020، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، قررت الشركة إنتاج الجزء الثاني الذي يتم عرضه خلال السباق الرمضاني الجاري 2021.

وتدور أحداث مسلسل الاختيار 2، حول بطولات الشرطة المصرية وتضحياتهم في الفترة من عام 2013 حتى 2020، كما يرصد بعض الوقائع التي قامت بها الشرطة في مواجهة الإرهاب.

مسلسل الاختيار 2، من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي، ومن إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان، والعمل بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبداللطيف وإسلام جمال ومحمد كيلاني وأحمد رفعت وعلي الطيب وطارق صبري وعمر الشناوي ونور خالد النبوي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29

يعرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29، الساعة 9:30 مساءً على شبكة قناة «ON E»، ويعاد على قناة «ON دراما» الساعة 11:20 مساء، بينما تعرض قناة «أبو ظبي دراما» المسلسل الساعة 10 مساء، ويعرض الساعة 11 على قناة «أبو ظبي»، وذلك بالإضافة إلى منصتي «Watch It» و«شاهد vip».