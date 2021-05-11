/630774/إسماعيل-يوسف-أحمد-زيزو-مضى-للزمالك-في-دقيقتين-واتفاجأت-من-موقفه

أكد إسماعيل يوسف لاعب الزمالك السابق أن إنتقال أحمد سيد زيزو لصفوف الفارس الأبيض كانت مفاجأة بالنسبة له ، مشددا أنه مازال يرتاح للجزء التدريبي عن الإداري وذلك خلال تصريحات تلفزيوينة مع سيف زاهر في برنامج قصة ولعبه المذاع عبر قناة أون تايم سبورت طوال شهر رمضان.

وقال إسماعيل يوسف : " لم أكن أقصد ترك الشق التدريبي و الذهاب للمركز الإداري ، لكن كنت أقصد عدم إستغلال أي فرص اتيجت لي في نادي الزمالك ، وفي حالة الخيار بين التدريب و الإدارة سأختار التدريب".

وتابع إسماعيل يوسف: " كان هناك إتفاق بيني وبين أمير مرتضى منصور ، وموضوع إنضمام أحمد سيد زيزو للزمالك لم يأخذ دقيقتين ،وهي كانت بمثابة مفاجأة لى ".

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وواصل إسماعيل يوسف: " أنا ضد تعديل العقود ، لكن طارق حامد رفض زيادة عقده في الزمالك على الرغم من رغبة النادي في تعديل عقده ،وتعاقدنا معه بملبغ 2 مليون جنيه ".

إسماعيل يوسف : حسن شحاته مثلي الاعلى

واستكمل يوسف : " عملت مع حسن شحاته مثلي الأعلى لاعبا ومدربا ، وعُرض عليا تدريب الزمالك في فترة رحيله لكنني رفضت إحتراما تقديرا".

واختتم إسماعيل يوسف: :"شيكابالا تسبب في رحيل حسن شحاته ، وقرار معاقبة اللاعب كان صحيحا في ذلك التوقيت ".